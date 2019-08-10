CHP’lileri kızdıran atama kararları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yeni ekibini tanıtmıştı. Ancak o ekipte yer alan bazı isimler, tepkilere neden oldu. İmamoğlu, Bahaddin Yetkin'i İSBAK A.Ş. genel müdürü olarak atadı. Halk Ekmek A.Ş.'de mevcut Genel Müdür Salih Bekaroğlu, İETT'de de mevcut genel müdür Ahmet Bağış'la devam etme kararı aldı. Yetkin, Bekaroğlu ve Bağış'ın, geçmişteki sosyal medya paylaşımlarını ve uygulamalarını hatırlatan CHP'liler, atamalara tepki gösterdi.

KARARI BÖYLE SAVUNDU

İmamoğlu ise dün belediyedeki bayramlaşmada eleştirilere cevap verdi. Yetkin'in İSBAK A.Ş. genel müdürü olarak atanması ve İETT ile Halk Ekmek'in yöneticilerinin değiştirilmemesiyle ilgili İmamoğlu, “Arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Biz de detaylı inceledik. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Siyasi ve bunun gibi birtakım unsurlara takılmadık. Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik” dedi.

İSBAK'a atanan Yetkin böyle poz verdi

Bahaddin Yetkin, Türkiye'nin gündemine sosyal medya paylaşımlarıyla geldi. Takkeli fotoğrafını paylaşan Yetkin'in, Cübbeli Ahmet ve tarikatçıların mesajlarını da beğendiğini görüldü. 2011'de AKP'den Şanlıurfa milletvekilli aday adayı olan Yetkin'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ağır hakaret içeren videolar paylaşması da dikkat çekti.

İETT Genel Müdürü Bağış bunu paylaştı

1973 doğumlu Ahmet Bağış, 24 Kasım 2017 tarihinde vekaleten İETT genel müdürlüğü görevine getirilmişti. İmamoğlu, Bağış'ı asaleten aynı göreve atadı. Sosyal medya paylaşımları tepki çeken Bağış, 31 Mart yerel seçimleri öncesi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren mesajlar paylaşmıştı. Bağış'ın yönetimindeki İETT 2018 yılını 80 milyon lira zararla kapatmıştı.

Halk Ekmek Müdürü Bekaroğlu bunu yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, göreve geldikten sonra iştirak şirketlerindeki yöneticilerin istifasını istemişti. İmamoğlu, Halk Ekmek'in mevcut Genel Müdürü Salih Bekaroğlu'nun ise görevine devam etmesine karar verdi. Bekaroğlu, geçmişteki görevlendirmelerle gündeme gelmişti. Bekaroğlu'nun, AKP'den istifa eden İdris Naim Şahin'in damadı Kadir Önder Kar'ı danışmanı olarak atadığı öne sürülmüştü. FETÖ'cüleri işe aldığı iddia edilmişti.

Portakal sordu: Liyakati nedir?

FOX Haber sunucusu, gazeteci Fatih Portakal, İBB'de yaşanan atamaları sosyal medya üzerinden eleştirdi. Portakal, Twitter'da şu mesajları paylaştı: “Liyakati nedir? İmamoğlu'nun bu ataması, yetişmiş ve yıllarca ötekileştirilmiş kesimlere hakarettir. Geçmişi böyle bir kişi bu göreve getirildi ise gerekçesinin umut bekleyen kesimlere anlatılması gerekmiyor mu? İktidarın hatası yanlışlarından dönmeme ısrarıydı. İmamoğlu'nun muhaliflere trollüğü yaşam biçimi edinmiş birini hâlâ görevde tutma ısrarı sürecek mi?”