Son dakika haberi… CHP’nin seçim çadırına saldırı!

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için CHP'nin Büyükçekmece sahilinde açtığı seçim standa 2 ayrı saldırı düzenlendi. Bugün saat 16.00 sularında bir grup saldırgan “Hepiniz teröristsiniz” diye bağırarak stantta bulunan CHP'li kadınları sözlü taciz etti.

CHP'li gençlerden D.E’nin duruma tepki göstermesi üzerine saldırganlar genci darp etti. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra ise elinde kesici alet bulunan bir saldırgan tekrar CHP'nin seçim çadırına gelerek çadırı parçaladı ve içinde bulunan elektronik eşyaları kırdı. İlk saldırının ardından saldırganlardan şikâyetçi olmak üzere karakola giden CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak, karakoldan çıktığı esnada ikinci saldırının gerçekleştiği haberini aldı. Seçim çalışmaları kapsamında çadırda bulunan CHP'li kadınlar ve gençler olaydan sonra büyük şok yaşadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da olayı öğrenir öğrenmez Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak'ı arayarak saldırıyla ilgili bilgi aldı. Kaftancıoğlu ayrıca saldırıya uğrayan çadırda bulunan CHP'lilerle de telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAFTANCIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

CHP'nin seçim çalışmalarına yönelik provokatif saldırıyla ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Tüm siyasi partilerin stant kurup seçim çalışması yaptığı bir yerde böylesine provokatif bir saldırının gerçekleştirilmesi çok üzücü. Bu saldırının failleri farklı siyasi görüşlerdeki insanları birbirlerine düşman etmek için elinden geleni ardına koymayan siyasi iktidar mensuplarıdır. Kendisinden olmayan herkesi ‘terörist' olarak ilan eden bu anlayışın söylemleri, ne yazık ki toplumsal huzurumuzu ortadan kaldıran sonuçlar doğurmaktadır. Vatandaşlarımız arasında kin ve düşmanlığı tetikleyen sözleri her gün tekrarlayan iktidar partisi üyeleri ve yandaş medya, bölücü terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmektedir. Seçim sürecinin demokratik şartlarda gerçekleştirilmesi için herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Büyükçemece’de yaşanan olay bir an önce aydınlatılmalıdır.”