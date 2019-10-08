‘Çiftçilerin yaraları sarılmadığı gibi, alacaklılar kapıya dayandı’

CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, 2019 Haziran ayında yaşanan sel ve dolu felaketi sonrası çiftçilere verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Süllü, çiftçilerin zor günler geçirdiğini ifade ederek, verilen sözlerin tutulmasının istedi.

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ

Süllü, Sel ve dolu felaketi sonrası yaptıkları incelemenin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için Eskişehir Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi TARSİM ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini kaydederek, “Temasların sonuç vermeyeceğini anladıktan sonra, Temmuz 2019'da TBMM'ne sunduğumuz kanun teklifi ile zarar gören alanların afet kapsamına alınmasını istedik. Geçen süreçte yetkili kurumlar ve iktidar, çiftçilerimizin yaralarını sarmak için hiç bir adım atmadı” dedi.

TARIM GİRDİLERİ YÜZDE 40 ARTTI

“Çiftçilerimiz zararlarının karşılanmasını beklerken son ödeme tarihi 31 Ağustos 2019 olan Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası borçlarını ödeyemedi” diyen CHP'li Süllü, “Çiftçilerimize yüklü miktarlarda ödeyemeyecekleri, borç tebligatları geliyor. Zamanında ödeme yapamadıkları için de faiz işliyor. Geçen yıla göre, yüksek enflasyonla yüzde 40 artan tarım girdileri yükü altında olan, zararı karşılanmayan, geçen yılın sertifikalı tohum desteklerini daha alamayan; vadesi gelen borçlarını ödeyemeyen çiftçimiz, zor koşullar altında ayakta durmaya çalışıyor. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözleri ile tanımladığı çiftçilerimiz, doğal afetlerin yol açtığı zararın sosyal devlet ilkesi gereğince karşılanmasını beklerken temerrüde düştü”