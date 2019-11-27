‘Çılgın proje’ toplantısına İBB de davet edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna çılgın proje olarak duyurduğu ve çalışmalarına 2011 yılında başlanan Kanal İstanbul projesinin çevreye etkilerine ilişkin İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı (İDK) Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 28 Kasım günü gerçekleştirilecek. Kanal İstanbul'un Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna son haline vermek üzere gerçekleştirilecek İDK toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumların yetkilileri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de davet edildi. Kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerini sunacağı İDK toplantısına İBB adına İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün katılacak.

PROJE BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen Kanal İstanbul projesinin ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Kanal İstanbul'un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için de 2018 yılında İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanmıştı. Protokole göre İBB ve İSKİ'nin kanal güzergahındaki arazileri TOKİ'ye devredilecek. TOKİ'ye devredilen tüm alanlardan elde edilen gelir de kanalın finansmanında kullanılacak.

KANAL İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun başkan olmasının ardından 20'ye yakın çalışma grubu kuruldu. Çalışma gruplarından biri de Kanal İstanbul üzerinde çalışıyor. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı basın mensupları ile gerçekleştirdiği buluşmada Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul için İBB bünyesinde kurulan çalışma grubunu anlatan İmamoğlu “Kanal İstanbul nedir, ne ifade ederi açık ve net toplumla paylaşacak ve bu konuda hukuki mücadeleyi sonuna kadar verecek bir İstanbul Belediyesi var. İGA'ya gittim yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili brifing aldım.

Örneğin orada 750 milyon metrekarelik toprak harekatı ile inşaat yapılmış. Boşluk olarak Süveyş Kanalı kadar olduğunu söylediler. Bunu bir kenara koyduk. Peki Kanal İstanbul'da 2 milyar metreküpe yakın toprak hareketi tahmin ediliyor. Bunu nereye koyacağız? Ne düşünülüyor mesela, halk ne biliyor Kanal İstanbul ile ilgili? Hepsini açık ve net anlatacağız. Öyle yok sırtını dönmek. Sırtını dönemez İstanbul yönetimi. Beni 16 milyon insan, bütün bu mevzulara sahip çıksın, gerekiyorsa hesap sorsun, hakkını arasın diye seçti” dedi.

7 YILDA TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan son ÇED raporuna göre Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek yaklaşık 45 km uzunluğunda ve 20.75 metre derinliğinde olan Kanal İstanbul projesinin maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı. Kanalın yapımı ile birlikte Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran köprü durumundaki kara parçası yaklaşık bir kilometre açılacak. Daha önce Marmara Denizi'ne yapılması planlanan 3 yapay takım adadan ve Sazlıdere Yat Limanı'ndan vazgeçildi. 7 yılda tamamlanması planlanan kanal için 4 yıl boyunca kazı yapılacak ve 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp hafriyat çıkacak.