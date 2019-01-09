Çorum’da okullar tatil mi? Çorum 9 Ocak kar tatili detayları…

Çorum'da bazı ilçelerde yoğun kar okulların tatil edilmesine neden oldu. Çorum'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından büyük merakla araştırılıyor. İşte Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan kar tatili açıklaması...

Çorum’da yaşanan yoğun yağış ve aşırı soğuklar bazı ilçelerde eğitime ara verdirdi. Çorum’da hangi ilçelerde okullar taitl oldu?

ÇORUM’DA 9 OCAK KAR TATİLİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Olumsuz hava şartları yüzünden Dodurga, İskilip, Uğurludağ ve Bayat ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Daha önce Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy, Boğazkale, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

ÇORUM’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çorum’da aşırı soğuklar bugün de devam edecek ancak kar yağışı duracak ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.