Erdoğan: S-400 ve F-35’ten vazgeçmeyiz

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Bölgesine gidecek, tüm ilçelerine gidip bize ulaşması gerekenleri bize ulaştıracak bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri de bakan yardımcılarımıza ulaştırmak suretiyle çok daha çalışkan olacağız.

AK Partili olmak sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara’ya gelmek demek değildir. Vekillerimizin Ankara’daki çalışmaları kendi illerine de aktarmaları gerek.

‘KÖKTEN ÇÖZÜM GETİREMEDİK AMA…’

ABD’yle yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik. ABD’yle 100 milyar ticaret anlaşmasında gereken hedefe ulaşmayı teyit ettik.

S-400 VE F-35 KONUSU

Trump’a S-400 konusunda bundan vazgeçmemizin söz konusu olamayacağını söyledik. S-400 konusunda aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına ihlal anlamına geleceğinin altını çizdik.

F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik. Azil sürecinin Başkan Trump’ı temkinli davranmaya yönelttiği açıktır.

BAĞDADİ’NİN ÖLÜMÜ

ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürülen Bağdadi’nin eşi, kardeşi ülkemiz tarafından yakalandı. Bunlardan çok ciddi istihbarat elde ettik. Bölücü terör örgütünü, DEAŞ’a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor.

Buradan tekrar etmek istiyorum. Suriye ve Kuzey Irak olmak üzere son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Teröristler bu akıbetten kurtulamayaklardır. Bölgemizdeki hiçbir hesabın Türkiye’nin desteği olmadan hayata geçirilemeyeceğini herkese anlatmaya devam edeceğiz.”