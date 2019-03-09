Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Akşener’e hapis tehdidi | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak için Elazığ'a geldi. Mitingde halka seslenen Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açtığı davayı hatırlatarak, “Birileri şuan cezaevinde süre dolduruyor aynı yola sen de düşebilirsin. Neden? Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir. Sürekli bizi dillerine doluyorlar. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek.” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Biliyorsunuz biz CHP’nin başındaki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. Akşam başka, sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Atalarımız ne diyor? Üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Bay Kemal’in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. Hanımefendi de katıldı, bir diğeri de katıldı. HDP’li eş başkanlar bir taraftan, hanımefendi bir taraftan sürekli iftira. Dağdan emir geliyor, hemen ertesi gün Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyorlar.

“ŞAKADAN DA OLSA TERÖRİST DENMEZ”

Denizli’de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. ”Cumhurbaşkanı’nın teröristler dediği Denizlililer” diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler. İnşallah Elazığ’a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Denizli’deki Aydın’daki rezaleti inşallah tekrarlamaz. Yiğitler otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır. Şakalaşacak, gülecek eğlenecek diye terörist yaftasına benim Gakkoşlarım tahammül etmez. Şakadan da olsa terörist denmez.

“ONUNLA HEMEN HESAPLAŞACAĞIZ”

Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek