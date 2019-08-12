Davutoğlu: Kaz dağları siyasetten öte bir insanlık meselesidir

Kaz dağlarında Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesine tepkiler devam ederken bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağının olduğu bölgede binlerce ağaç kesilmişti. Bölgede yapılan doğa katliamına tepki gösteren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Sözcü’ye özel açıklamalarda bulundu.

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“MUTLAKA TEDBİR ALINMASI LAZIM”

Kaz dağlarında yapılan çevre katliamının siyasetten öte bir insanlık meselesi olduğunu vurgulayan Ahmet Davutoğlu, “Kaz dağlarında doğanın ve çevrenin korunması için mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Çevrenin ve doğanın korunması için genel bir konsorsiyumun geçekleşmesi önemli. Kaz dağlarının korunması hepimizin tek tek hassasiyet göstermesi gereken konu. Genel bir toplumsal mutabakat içerisinde bütün ilgili tarafların görüşleri alınarak kaz ağlarının genel niteliğinin korunarak mutlaka tedbir alınması lazım” dedi.