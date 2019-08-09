Son dakika! Davutoğlu’ndan yeni parti sinyali: Çalışmaya başladık!

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da babaocağı Taşkent’te düzenlenen Mevlid programına katıldı. Beraberinde eski AKP’li milletvekilleri ve eski AKP il başkanlarıyla birlikte ilçeye gelen Davutoğlu, hemşehrilerinin ilgisiyle karşılandı.

“MESELE AK PARTİ’NİN VİCDANINA SESLENMEK”

Kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Çalışmaktan kast edilen, siyasi bakımdan pozisyonu halka anlatmaksa çalışmaya başladık. Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir. Mesele siyasi tabakaya değil. AK Partinin derin vicdanına seslenmek. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı vicdanı hepimiz çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

“ÜÇ YIL BENİM ADIMIN ANILMASI YASAKTI BU MEMLEKETTE”

Vatandaşların kendilerine samimiyetle sahip çıktığını aktaran Davutoğlu, “İnsanların bugün burada gösterdikleri ilgi kesinlikle vicdandan kaynaklı samimiyettir. Samimiyetten bazı şeyler saklanmaz. Var olan bu samimiyeti kim görmek istemezse istemesin kesinlikle görünecektir. Üç yıl benim adımın anılması yasaktı bu memlekette. Ama yasaklamak, ambargo koymak var olan bu samimiyetin önüne geçemez. Mesela Diyarbakır'dan sahura kadar ayrılamadım. Elazığ'da da aynıydı bu samimiyet” dedi.

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Davutoğlu Mevlid programının ardından babasının mezarını ziyaret ederek, dua etti. Program boyunca Davutoğlu’na eski Manisa AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, eski İstanbul AKP Milletvekili Abdullah Başçı, Eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Eski Konya AKP Milletvekili Ömer Ünal, Eski AKP Konya İl Başkanı Musa Arat, eski İstanbul AKP İl Başkanı Selim Temurci, eşlik etti.