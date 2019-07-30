Defne Kaya’dan saatlerdir haber alınamıyor! Beylikdüzü’nde kayboldu

Beylikdüzü’nde evinden saat 08:50’de dershaneye gitmek üzere çıkan 13 yaşındaki Defne Kaya’dan saatlerdir haber alınamıyor.

Ailenin tedirgin bekleyişi sürerken Defne’nin dershaneye hiç uğramadığı ortaya çıktı.

Anne Gamze Görgel dershane ile evin arasının 10 dakikalık bir yol olduğunu belirterek “Defne 13 yaşında. Sabah 08:50’de evden çıkıyor. Ancak dershaneye uğramıyor” dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Anne Görgel, emniyete başvurduklarını ve MOBESE kameralarının incelendiğini belirtti ancak hâlâ bir sonuç alınamadığını ifade etti.

ÜZERİNDE BUZ MAVİSİ ŞORT VAR

Küt kısa saçlı olan Defne’nin saçının sağ tarafında sarımtrak boya bulunuyor. Hafif kilolu olan ve 1.50 cm boylarında olan Defne’nin evden çıkarken üzerinde kırmızı bluz şifon ile buz mavisi şort bulunduğu öğrenildi.