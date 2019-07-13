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Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı

AKP'nin eski genel başkan yardımcısı ve eski HDP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da son yolcuğuna uğurlanan Fırat'ın cenaze törenine, AKP'den istifa eden ve yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, eski yol arkadaşlarıyla cenaze töreninde karşılaştı....

10:10 -
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Fırat, dün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı. Fırat’ın eşi Kristen Fırat üzüntü yaşadı FOTO: AA

SİYASETÇİLER UĞURLADI

Cenazeye Fırat'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, İsmet Yılmaz, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldı. Namazıardından Fırat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1943'te Adıyaman Kâhta'da doğan Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 21, 22, 23 ve 26´ncı dönemde milletvekilliği yapan Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.

FOTO: AA

Babacan, camiden ayrılırken gazetecilerin yönelttiği sorulara, “Bugün açıklama yok.” yanıtını verirken, Davutoğlu ise “Cenazede, cenaze konuşulur.” dedi.

FOTO: YAVUZ ALATAN / SÖZCÜ

FOTO: YAVUZ ALATAN / SÖZCÜ

Cenazeye Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da katıldı
FOTO: YAVUZ ALATAN / SÖZCÜ

Fırat’ın cenaze törenine, siyaset dünyasından birçok isim katıldı. FOTO: YAVUZ ALATAN / SÖZCÜ

Son güncelleme: android-time 10:52 13.07.2019
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