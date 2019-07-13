Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı

Fırat, dün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SİYASETÇİLER UĞURLADI

Cenazeye Fırat'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, İsmet Yılmaz, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldı. Namazıardından Fırat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1943'te Adıyaman Kâhta'da doğan Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 21, 22, 23 ve 26´ncı dönemde milletvekilliği yapan Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Babacan, camiden ayrılırken gazetecilerin yönelttiği sorulara, “Bugün açıklama yok.” yanıtını verirken, Davutoğlu ise “Cenazede, cenaze konuşulur.” dedi.