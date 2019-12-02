Devletin bankaları bize kredi vermiyor

Mersin Suriyelilerin en çok ilgi gösterdiği ve yerleştiği illerin başında geliyor. İlin resmi nüfusu 1 milyon 800 bin. Ama Suriyeliler ile birlikte 2 milyon 200 bine ulaşıyor. Devlet, Suriyeliler için ayrıca para ödemiyor ve 1 milyon 800 bin nüfusa göre yardımda bulunuyor. Birçok belediye gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi de devlet bankalarından kredi almak istiyor. Gerisini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'den dinliyorum:

‘GERGİNLİKTEN UZAK'

“Evet, devlet bankaları bize de kapalı. O yüzden yabancı bankalardan kredi almaya çalışıyorum. Fransız Kalkınma Ajansı içme suyu şebekesi için 17 milyon Euro hibe veriyor. Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Ancak meclisimiz gerginlikten uzak çalışıyor. İşçi çıkarmaları da dahil her şeyi konuşuyoruz. 349 milyon lira borçlanmayı da meclisimizden geçirdik. İller Bankası'ndan 75 milyon teminat mektubu aldık.”

‘BÜROKRATİK ENGELLER VAR'

Seçer, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bürokraside belediyemizin işleri adeta ite kaka yürüyor. Birçok engellerle karşılaşıyoruz. Bürokratik engellerin aşılmasında başta Lütfi Elvan olmak üzere AKP'li vekillerden de destek alıyoruz. Ancak MHP'li vekiller bırakın destek olmayı işlerimize de engel oluyorlar. Yerel mecliste de AKP'nin önemli ölçüde desteğini alıyoruz. Borçlanma oylamasında da AKP'nin oylarını alırken, MHP'li meclis üyeleri borçlanmaya karşı çıktı.”

‘300 KİŞİNİN İŞİNE SON VERDİK'

Peki Seçer, kimleri işten çıkarıyor, yerlerine kimleri alıyor. Seçer'in cevabı şöyle oldu: “İşi savsaklayan, kaytaran, işe gelmeyen, işe gelip de kurumunu huzurunu kaçıran şu ana kadar 300 kişinin işine son verdik. Çalışmayanlarla yollarımız ayrılıyor. Bazıları var ki bizi halkın gözünden düşürmek için çaba gösteriyor. Onlarla niçin çalışalım? Örneğin vatandaşa kötü davranıyor, verdiğimiz işi yapmıyor. Parti ayrımını gözetmeksizin personel alımı yapıyoruz. Bu alımlar devam edecek.”

Personel politikasında kadınlara öncelik var

Vahap Seçer'in personel politikasında kadının yeri ayrı. Belediye Başkan Yardımcılığı'na İnşaat Mühendisi Gülcan Kış'ı getirmiş. Park ve bahçeler ve çevre koruma hizmetleri için 100 kadın işçi alınmış. CHP'li Seçer, “Şehrin temizliğine, park bakımına kadın eli değince Mersin temizlik gördü” diyor. Bununla da bitmiyor. Belediye otobüsleri şoförlüğüne 33 kadın alınmış. Kadınların çalışmasından memnun kalınmış olacak ki park ve bahçeler için 150 kadın daha alınacak. 31 Aralık'ta 100 yeni otobüs ihalesi yapılacak. Gelecek otobüslerin şoförleri de yine kadınlardan seçilecek.

METRO İHALESİ

Başkan Seçer'in öncelikleri arasında yeraltı, yerüstü ve tramvayı da içine alacak 29 km.'lik metro ihalesi de var. İhale hazırlıkları devam ederken tabii ki devlet bankaları kapalı olduğu için finansmanı da yurt dışından bulunacak. Kooperatifçilik CHP'li belediyelerin üzerinde durduğu önemli konu. Kadın kooperatifi kuruldu bile. Belediye bünyesinde Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı oluşturuldu. İlk kreş de toptancı hali sebze ve meyve işlerinde çalışan kadınların çocukları için kuruluyor. Sporcu öğrenciler için 60 yataklı yurt yaptırılıyor. Bu öğrenciler aynı zamanda belediye adına sporcu olarak yetiştirilecek.

Seçer, halkın ekmeğiyle de ilgili kararını aldı. 50 halk ekmek noktasında belediye personeli satış yaparken şimdi bu noktalar girişimci kadınlara emanet edildi. Günde 50 bin ekmeğin satıldığı bu noktalarda kadınlar sattıkları ekmekten pay alacak.

İŞTE 8 AYDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Belediyenin 10 bin çalışanı var. Başkan Seçer, belediye meclisinden projelerini geçirdikçe yeni hamleleri, projeleri devreye koyuyor. İşte Seçer'in anlattığı ve uygulamaya konulan projelerden bazıları:

– 33 ilköğretim okulunda haftada 56 bin öğrenciye süt içiriliyor.

– 7 bin 200 üniversite öğrencisine bin 250 lira eğitim yardımı verilmeye başlandı.

– 4 bin 200 öğrenciye 8 ilçede üniversiteye hazırlık eğitimi veriliyor.

– Öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlere ücretsiz çorba dağıtılıyor.

– Üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmeti veriliyor.

– Ulaşım öğrenci ve öğretmenler için 1 liraya indirildi.

– 10 bin yurttaşa Halk Kart dağıtıldı. Bunlara 90-160 lira yükleme yapılacak, ancak bu para mahalle bakkallarında kullanılabilecek.