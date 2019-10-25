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Diyanet’ten ‘hakaret’ terfisi

CHP’ye ve Ramazan’da tatile çıkan vatandaşlara alenen hakaret eden Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur’a skandal terfi. Müftü Okur, hakkındaki adli ve idari soruşturması devam ederken vekaleten baktığı koltuğa asaleten atandı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:10 -
Haberler Gündem
Diyanet’ten ‘hakaret’ terfisi

Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin “Yahudi şapkası takmayanları astığını” öne sürdü. Okur, Ramazan'da tatile çıkan vatandaşlara da ‘şerefsizler' sözleriyle gündeme gelmişti. Okur hakkında “Topluma alenen hakaret” soruşturması başlatılmıştı.Skandal paylaşımlar üzerine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Okur'un derhal görevden alınmasını istemişti. Bununla da yetinmeyen Diyanet'in, hakkında çifte soruşturma süren Okur'un göreve ağustos ayında asaleten atamasını yaptığı belirlendi.;

Ayhan Okur

CHP'li Aygun, Okur'un asaletinin tasdik edilmesine tepki gösterdi. Aygun, “Adli ve idari soruşturması devam eden İlçe Müftüsünün asaleten atanması düşündürücü” diye konuştu. SÖZCÜ'nün ulaştığı Müftü Ayhan Okur da, “Facebook'um çalınmıştı. Onları ben yazmamıştım. Valilik inceledi, bir şey bulamadı. Savcılık soruşturması sürüyor. İfade verdim, ne çıkar bilemem” dedi.

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