Dolmabahçe-Levazım tüneli binaları mı çatlatıyor?

İBB'nin yaptırdığı 7.8 km uzunluğundaki Dolmabahçe Levazım Tüneli inşaatı tartışmalar arasında devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Dolmabahçe – Levazım Tüneli kapsamında Maçka Parkı'nın 3 bin 500 m2’lik bölümünde yer alan 176 ağacın sökülmesi tepkilere neden olmuş günlerce eylemler düzenlenmişti. Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçları Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen tünel inşaatı sürerken şimdi de geçtiği güzergahtaki binalarda çatlaklar oluşmaya başladı.



İHTARNAME GÖNDERDİLER

Nişantaşı Ihlamur Yolu Caddesi ve civarındaki bazı binalarda meydana gelen çatlaklar nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, inşaatı üstlenen İSPA İnşaat'a ve gereğinin yapılması için de İBB'ye ihtarname göndererek önlem alınmasını istedi. İhtarnamede, tünel çalışmaları sırasında binada çok ciddi ve risk taşıma ihtimali yüksek fiziksel hasarlar meydana geldiği belirtilerek konuyla ilgili firma yetkilileri ile görüşüldüğü ve kendilerine can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek bir risk olmadığının söylendiği aktarıldı. Binadaki fiziksel hasarın daha sonra firma tarafından karşılanacağının sözlü olarak iletildiği kaydedildi. Binada hocalar tarafından inceleme yapıldığı ancak kendilerine bir rapor verilmediği belirtilerek “Binamızda yaşayanlar için durum çekilmez ve dayanılmaz bir hal almıştır. Durumun can güvenliği açısından bir risk teşkil etmediğini ve binamızda meydana gelen hasarın tarafınızca giderileceğini zaman vermek suretiyle belirten yazılı bir açıklama talep eder ve binamızda bu nedenle oluşacak her türlü mal ve can güvenliği riskinden firmanızı sorumlu tutacağımızı ihtaren bildiririz” denildi.



İTÜ:BİNADA ÇÖKMEYE BAĞLI HASAR YOK

Şikayet üzerine firma, İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü'ne başvurarak binada inceleme yaptırdı. İTÜ tarafından Ihlamur Yolu'nda bulunan binadaki çatlaklarla ilgili teknik rapor hazırlandı. Raporda, oluşan çatlakların ikinci yapı elemanları ile sınırlı kaldığı, bodrum katta bulunan kazan dairesinde açıkta bulunan kolonlarda dönme veya çökmeye bağlı hasar görülmediği tespit edildi. Binanın dış ortam ile kesiştiği kotlarda zemin ile bina ara kesitinde herhangi bir açılmanın görülmediği kaydedilerek “Dolayısıyla binada genel bir oturmanın, hareketin söz konusu olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi. Binadaki deformasyonun düzenli olarak takip edilmesinin bina güvenliği bakımından önem olduğuna işaret edilen raporda tünel inşaatı binadan yeterince uzaklaştığında iyileştirme amaçlı tamiratların yapılmasının daha uygun olacağı yönünde görüş bildirildi.



İBB: HASAR ESKİ BİNALARDA OLDU

İBB'den yapılan açıklamada da söz konusu binaların en az 40 yıllık olduğu ve 1999 depremi öncesi yapıldığı kaydedildi. Tünelin geçtiği bölgedeki binaların yapısal durumunun yani yaşının, beton ve demir kalitesinin, kullanılan yapı malzemesi kalitesi ve işçilik gibi durumların çatlak oluşumuna etki ettiği belirtildi. Tünelin geçtiği güzergahta çok sayıda bina bulunmasına karşın 10 adet binada çatlaklar meydana geldiği ifade edilerek “Tünelin tam üzerindeki binalarda herhangi bir problem yaşanmaz iken tünelden 30 metre uzaklıktaki binalarda yapısal olmayan çatlak oluşabilmektedir” denildi.