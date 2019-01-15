e Okul VBS giriş ekranı: Karne notları belli oldu mu? e Okul kapanma konusu nedir?

İlk ve ortaöğretim öğrencileri için e Okul çok büyük önem taşıyor. Karne dönemlerinde e Okul'a olan giriş yoğunluğu artarken e Okul'da karne notları yayınlandı mı sorusu da merak konusu oluyor. e Okul'un kapanacağına dair söylentiler gerçeği yansıtmazken e Okul'un kapanma konusu farklı bir detaya işaret ediyor. İşte e Okul VBS sistemi detayları...

e Okul’da en yoğun dönemlerin başında karne dönemleri geliyor. Öğrenciler e Okul’da son sınav notlarına erişim sağlayarak karne notlarını hesaplamak istiyor ancak bu noktada bazı detaylar bulunuyor. “e Okul kapanacak mı?” “e Okul ne zaman kapanacak?” gibi soruların cevabı ise şu şekilde…

E-OKUL KAPANMA KONUSUNUN ASLI NEDİR?

e-Okul öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim bilgilerini takip etmesinde büyük önem taşıyor. e Okul tüm sene boyunca hizmet verirken, yoğunluk halindeki kesintiler harcininde erişime kapanmıyor. e-Okul sisteminde notların hesaplanıp karnelerin oluşturulabilmesi için belli bir süre bulunuyor ve kapanma konusu burada devreye giriyor. e-Okul sistemi kapanmıyor ancak öğretmenlerin not girişinin karne gününden birkaç gün öncesinde tamamlaması gerekiyor. Karnelerin hazırlanması için ortalama 2 günlük süre gerekiyor.

DEVAMSIZLIK DETAYINA DİKKAT!

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 70,00 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi, 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi verilir. Üç yıl ard arda takdir belgesi almış olan öğrenciler de başarılarından dolayı üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

E-OKUL’UN 12. YILI

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.