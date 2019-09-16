Ege’de yeni harita çizdik 85 kilometre alan yitirdik

Ümit Yalım, Karadeniz ve Marmara Denizi'ndeki deniz yetki alanlarımızın uluslararası antlaşmalara ve hukuka uygun olduğunu ancak Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızın eksik tanımlandığını söyledi. Yalım, Türk Deniz Kuvvetleri ile Genelkurmay Başkanlığı'nın 1974 yılında yayınladığı haritada Ege Denizi Türk Kıta Sahanlığı sınırlarının 24 derece boylamının doğusundan geçtiğini hatırlattı.

BİR BOYLAM KISALDI

Ancak geçen ay yayınlanan haritada bu sınırın bir boylam doğuya çekilerek 25 derece boylamının doğusu olarak işaretlendiğine dikkat çekti. Yalım bu nedenle sınırımızın yaklaşık olarak 85 kilometre doğuya kaydırıldığını kaydetti. SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye aleyhine bir durum ortaya çıktığını vurgulayan Ümit Yalım, “Ege'deki deniz sınırını 25 derece boylamının doğusundan geçiren Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ege Denizi'ni ortadan ikiye ayırarak eşit ve hakça paylaşım ilkesini esas aldığı değerlendirilmektedir. Ancak Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler ve TÜBİTAK MARMARA Gemisi, 24 derece boylamının doğusunda fiilen araştırma yaparken, buna bir anlam verilememiştir. 2019 sınırının uygulanması durumunda Türkiye, Ege Denizi'nde önemli ölçüde kıta sahanlığını kaybetmiş olacaktır” uyarısında bulundu.

Mavi Vatan 462 bin değil 550 bin kilometrekaredir

Ege Denizi'ndeki Türk ve Yunan adalarının teker teker işaretlenerek harita çalışması yapıldığını, her iki ülkenin esas hatları belirlenerek hatların ortasından Türk Kıta Sahanlığı sınırı geçirildiğini kaydeden Yalım, “13-14 Şubat 1914 Altı Büyük Devlet Kararı, 1923 Lozan Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve hakkaniyet esaslarına göre hazırlanan Adalar (Ege) Denizi Kıta Sahanlığı Haritası, denizdeki mavi vatanımızın daha geniş bir alanı kapsadığını açıkça göstermektedir. Uluslararası antlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanarak belirlemesi halinde deniz yetki alanlarımızın yani mavi vatanımızın yaklaşık olarak 550 bin kilometrekare olduğu görülecektir. Hava sahamız da 1.3 milyon kilometrekaredir” dedi. Türkiye'nin deniz yetki alanı 462 bin kilometrekare olarak belirtiliyordu.