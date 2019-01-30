Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da yoksulluk bitecek, hayat ucuzlayacak

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, gazetemizi ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyaretinde “16 milyonluk şehrin yöneticisi pazardan da sorumludur. İstanbul'da yaşamı ucuzlaştıracağım” dedi.

İmamoğlu, “Ispanak 10 lira olmuş. Geçim pahalı. Ancak biz kararlıyız, bu kentte hayatı ucuzlatacağız. Bunu nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşu-Okul-Yurt Faaliyet Raporu yayımladı. Rapora göre, İBB'nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı destek 847 milyon 592 bin civarında. Bu parayla neler yapılmaz? Neleri çözmez” dedi.