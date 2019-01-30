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Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da yoksulluk bitecek, hayat ucuzlayacak

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü adayı Mehmet Murat Çalık, SÖZCÜ’yü ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz’la görüştü. İmamoğlu, ziyaretinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Birçok ilçeyi gezdiğini anlatan İmamoğlu, “Ortak sıkıntı yoksulluk ve geçim” dedi ve ekledi: “Elimdeki rapora göre belediyenin vakıf ve derneklere desteğinin toplamı 847 milyon lira. Bu parayla neler yapılmaz? Hayatı ucuzlatacağım.”

Fatma VURGUN
09:07 -
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Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da yoksulluk bitecek, hayat ucuzlayacak

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, gazetemizi ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyaretinde “16 milyonluk şehrin yöneticisi pazardan da sorumludur. İstanbul'da yaşamı ucuzlaştıracağım” dedi.

İmamoğlu, “Ispanak 10 lira olmuş. Geçim pahalı. Ancak biz kararlıyız, bu kentte hayatı ucuzlatacağız. Bunu nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşu-Okul-Yurt Faaliyet Raporu yayımladı. Rapora göre, İBB'nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı destek 847 milyon 592 bin civarında. Bu parayla neler yapılmaz? Neleri çözmez” dedi.

CHP'den Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü adayı Mehmet Murat Çalık ile gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ve Genel Müdürümüz Asım Akgül ile görüştü. SÖZCÜ'ye projelerini anlattı.

CHP'den Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü adayı Mehmet Murat Çalık ile gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ve Genel Müdürümüz Asım Akgül ile görüştü. SÖZCÜ'ye projelerini anlattı.

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Son güncelleme: android-time 09:09 30.01.2019
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