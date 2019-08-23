İmamoğlu’ndan ‘Albay Rakunt’ yorumu: Ziyaretimizden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Komutanı Cüneyt Rakunt'un görev yerinin değiştirilmesinin, kendisinin Ata'ya yaptığı ziyaretlerden kaynaklandığı iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Anıtkabir komutanının görevden alınmasının gerekçesi olarak sizin ziyaretiniz gösteriliyor. Neler söyleyeceksiniz” sorusuna, “Bir kere bizim Anıtkabir ziyaretimiz, tümüyle resmi bir ziyaret. Yani bilinmeyen bir tarafı yok. Yazılı. Talep edilmiş. İBB adına, seçilmiş belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin katıldığı bir ziyaret. Orada ne bir tolerans var ne de farklı bir ortam var. Prensiplere uygun, ki kurallar bize daha önceden verildi, gittik ona göre Ata'mızın huzurunda saygı duruşumuzda bulunduk ve Şeref Defteri'ne de İstanbul'un halkı adına cümlelerimizi kurduk. Dolayısıyla ben, buradan kaynaklı bir işlem yapıldığını düşünmüyorum. Bu, sanıyorum ki Savunma Bakanlığı'nın ya da Genel Kurmay'ın bir tasarrufudur diye düşünüyorum. Kanaatim bu yönde. Aksi bir durum varsa, ihtimal üzerinden konuşuyorum, yanlış tabii ki” yanıtını verdi.

“KOMUTANLA DİYALOGUMUZ OLMADI”

İmamoğlu, “Konuyu gündeme getiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ya da bir yetkiliyle görüştünüz mü? Çünkü 2 senede bir olan değişimin, 1 yılda olduğu söyleniyor…” sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: “Sayın Çakırözer, tecrübeli bir gazetecilik deneyimine sahip. Elbette ki buna saygı duyuyorum. Ama açıkçası bana, ‘O gün ne yaşadınız' diye bir şey sormadı. Ben de öğlen civarı bunu gazetede okudum. Arkadaşlarıma, ‘Size ulaşan bir husus var mı' diye sordum. ‘Herhangi bir husus ulaşmadı' dediler. Kanaatim bu konuda net. Sayın Çakırözer'le konuşuruz tabii ki. Kendisine sorarım.”

İmamoğlu'na, “Komutanla orada bir diyalogunuz oldu mu” sorusu da yöneltildi. İBB Başkanı bu soruyu da “Hayır. Tamamen kurumsal karşılama, yürüyüşümüz, saygı duruşumuz, ardından deftere düşüncelerimizi yazmamız ve ayrılışımız. Başka hiçbir diyalogumuz olmadı” şeklinde yanıtladı.