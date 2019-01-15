Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) AKP oyları ile yine hüsrana uğradı

Emeklilikte yaşa takılanlar yine hüsrana uğradı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını istedi. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP’nin desteğine rağmen AKP karşı çıktı, MHP ise çekimser kalınca öneri reddedildi.

CHP'li Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar hak ettiklerini istiyorlar. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Prim yatıramadıkları için sağlık hakkından yararlanamıyorlar. Suriyelileri tanıdığımız hakkı bunlardan esirgiyoruz. 65 yaşına geldiklerinde borçlu çıkabilirler. Bu sorunu birlikte çözelim. Çalışanların hakkını AKP görmezden geliyor. Gelin bu yanlışı birlikte düzeltelim. Cumhurbaşkanı bunlara ‘türedi' diyor. 31 Mart'ta kim olduklarını gösterecekler” dedi

MECLİS'E ALINMADILAR

EYT mağduru 20 kişi, Meclis'teki görüşmeleri izlemek için kampüse geldi ancak içeri alınmadı. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar devreye girince EYT’liler salona alındı ancak “Saat 18'de ziyaretçi yasağı başlıyor” diyerek yeniden dışarı çıkarıldılar. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “4 vekil gitsin, onların dışarı çıkmasını engelleyin. Dilediği kadar izler, çıkar” diye tepki gösterdi. Başkanvekili Sancar, görevlileri uyararak, 20 kişinin tekrar salona alınmasını sağladı.

Teklife destek veren İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, “EYT'yle ilgili hassasiyet taşıdık. Tüm partilerin vaadi vardı. 4 milyon Suriyeliye kaynak bulan, kendi vatandaşına da kaynak bulsun. Kendi müteahhide kaynak bulan emekçisine kaynak bulsun” dedi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise ”Yasa koyucu boş işlerle uğraşmaz. Şu anki düzenleme, emekli olduğunda vatandaşlarımızın dünyayı gezebilecek haklar verdi. Biraz sabır…” dedi. HDP'li Filiz Kerestecioğlu, saraya bütçe ayıranların emeğini isteyen yurttaşlara para ayırmadığını söyledi. SP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, EYT'ye para vermeyen hükümetin Türkiye tarihinin en büyük faiz ödemesini yapacağını savundu.