Emine Bulut cinayetine ülke çapında tepki

ANTALYA-

CHP’li kadınlar, Kırıkkale’de Emine Bulut’un eski kocası Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesini lanetleyerek, parti binası önünde basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı Ahmet Kumbul ve erkeklerin de destek verdiği basın açıklamasını Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci okudu. Türkiye’de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık olduklarını belirten Deveci, “Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek” dedi.

MALATYA-

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin de katıldığı eylemde eski kocası tarafından çocuğu önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki gösterildi.

KAYSERİ-

CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı İnci Babadağ, Emine Bulut’un eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında; “Artık sokakta yürürken karşımızdan gelen her erkeğe tedirgin bakar olduk. Bununla yaşamak istemiyoruz” dedi.

ORDU-

CHP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz, Kırıkkale’de 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayına tepki göstererek, kadına yönelik şiddete karşı caydırıcı ve uygulanabilir cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL –

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ise yaptığı açıklamada “Namus, töre, gelenek gibi kavramlarla erkeklere kadınlar üzerinde tahakküm kurmayı bir hak gibi gösteren erkek egemen zihniyet, kadın cinayetlerinin suç ortağıdır. Kadınlara sınırlandırılmış hak ve görev tayin eden söylemler üretenler, katillerin azmettiricisidir. TBMM'yi kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddeti, tacizi, nefret söylemini ve nefret suçunu engelleyen yasaları yapmaya davet ediyoruz” dedi.

ELAZIĞ –

CHP il binasında yapılan basın açıklamasına CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, parti yöneticileri ve çok sayıda kadın katıldı. Kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç cinayetle tanık olduklarını ifade eden CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil,”4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmeyenler, kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine, “ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz” diye meclis komisyonları kuranlar bu cinayete ortaktır dedi.

BURSA-

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin son bulması çağrısında bulunan CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın Kent Meydanı'nda düzenlediği basın açıklaması ve oturma eylemine CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Pamuk Ateşli, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Bursa İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları Üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik düzenlenen basın açıklamasını CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula okudu.

“Ölmek istemiyorum” diye feryat eden Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Özkula, “Türkiye’de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor! Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor! Çünkü bu ülkede adalet de erkek!” dedi.

(Sözcü, Ajanslar)