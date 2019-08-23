Emine Bulut’un katledilmesine tepki yağdı

İşte Emine Bulut’un öldürülmesinden sonra vahşi cinayete verilen sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

“Ölmek istemiyorum”

Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında.

“Anne lütfen ölme”

Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları…

#EmineBulut'u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz.

Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı)

Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında vahşice öldürüldü #EmineBulut …

Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil.

Kadına yönelik cinayetleri durdurmak zorundayız. Katilin bir an önce gerekli cezayı almasını diliyorum.

Nilgün ÖK (AKP Milletvekili)

Evladının önünde annesini katleden cani hak ettiği en ağır cezayı alacaktır. Ne #EmineBulut’un “Ölmek istemiyorum!” feryadını ne de evladımızın “Anne ölme!” diye içimizi yakan acısını unutmayacağız!

İçimiz yanıyor. Şiddetin her türlüsüyle sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir.

Beşiktaş Spor Kulübü’nden açıklama

Beşiktaş JK

@Besiktas

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Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz!

Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz.

Alışmayacağız, susmayacağız!

#EmineBulut

Galatasaray Spor Kulübü’nden açıklama

Galatasaray SK

@GalatasaraySK

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Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut

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