Entel muhtar: Neden şaşırdınız? Burası hep böyle…

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Belediye başkanlarının yanı sıra muhtarların da oylanacağı seçimlere, “Mahallemiz bizim gözbebeğimiz, iyi ki Modalıyız. Caferağa için hep birlikte adayız” sloganıyla hazırlanan Kadıköy Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman, ‘ihtiyar heyeti' broşürü ile sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Caferağa Mahallesi Muhtarlığına yeniden aday olan Zeynep Ayman tarafından hazırlanan broşürde; ünlü yazar Buket Uzuner'den, Opera Sanatçısı Anais Martin'e, Karikatürist İzel Rozental'den, Mimar Mehmet Bozkurt'a kadar önemli isimler aza heyeti arasında yer alıyor.

“BU SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Caferağa Mahallesi muhtarı Zeynep Ayman, “Bu broşürün bu kadar gündem olması tamamen sosyal medyanın gücü. Neden bu kadar şaşırdılar anlamış değilim. Burası hep böyleydi. Geçen seçimde de listemiz aynıydı. Geçen seçimdeki azalardan sadece birkaç arkadaşımız değişti. Tuba Emlek işlerinini yoğunluğundan dolayı bu sene aramızda değil, Enis Bey de artık Büyükadalı oldu.” dedi.

“LİSTEDEKİ İSİMLERİN HEPSİ KADIKÖY'E FAYDALI OLACAK”

Listenin bu kadar duyurulmasından ve beğenilmesinden memnun olduklarını belirten Ayman, “Listeyi belirlerken öncelikle Moda'da oturan arkadaşlarımıza yer verdik. Bu isimlerin hepsi Kadıköy'ümüze bir faydalı olacak isimler. Örneğin mimar Mehmet Bozkurt buradaki birçok yapı için bize fikir verecektir. Kadıköy, kültür-sanatla bağdaşmış bir ilçe. Karikatürist, yazar ve birçok bilgili arkadaşımız Kadıköy'e farklı bir bakış açısıyla bakacak ve gelişmesine yardımcı olacak diye düşünüyorum.” diye konuştu.

“AYRIMCILIĞA YER YOK”

Öte yandan hazırlanan broşürde kendisi için ‘muhtar adayı' değil, ‘bilgi uzmanı' yazdıran Zeynep Ayman, “Broşürde “bencillik” içermeyen bir görüntü sunulmak istedik. Ayrımcılığa yer yok.” dedi.