Erdoğan seçimden önce ‘kayyum atarız’ demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta 25 Şubat 2019 tarihinde yaptığı konuşmada HDP’yi ve adaylarını eleştirmiş “Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor. Kürdistan’da HDP’ye vereceğiz, batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bölge ne zaman çıktı? 31 Mart’ta cevabı en güzel şekilde alacaksınız. Ülkemizi bölmeye çalışanlara yüz vermeyiz. Açtıkları çukurları onları gömdük mü? Kayyum atanan yerleri geri alacağız diyorlar. Benim vatandaşım bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin imkanlarını Kandil’e gönderecek olursanız yine kayyumlarımızı atarız.” demişti.

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