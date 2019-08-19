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Erdoğan seçimden önce ‘kayyum atarız’ demişti

İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındı. "Terör örgütü PKK/KCK ve uzantılarının amaçları için çalışmakla" suçlanan başkanların yerine kent valileri kayyum olarak atandı. Güneydoğu'dan gelen bu son dakika gelişmesi akıllara 31 Mart seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları getirdi.

09:27 -
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Erdoğan seçimden önce ‘kayyum atarız’ demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta 25 Şubat 2019 tarihinde yaptığı konuşmada HDP’yi ve adaylarını eleştirmiş “Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor. Kürdistan’da HDP’ye vereceğiz, batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bölge ne zaman çıktı? 31 Mart’ta cevabı en güzel şekilde alacaksınız. Ülkemizi bölmeye çalışanlara yüz vermeyiz. Açtıkları çukurları onları gömdük mü? Kayyum atanan yerleri geri alacağız diyorlar. Benim vatandaşım bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin imkanlarını Kandil’e gönderecek olursanız yine kayyumlarımızı atarız.” demişti.

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Son güncelleme: android-time 09:28 19.08.2019
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