Erdoğan’dan Davutoğlu’na: Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

Bizim bunlar derdimiz değil. Biz artık AK Parti olarak şu anda tarih yazar konumdayız. AK Parti hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası boyuta çıkmış bir parti konumundadır. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Öyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda onlar bu söyleyebilecekleri bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Ama bizim bir endişemiz yok. AK Parti çalışmalarını en güzel şekilde, ülke yatırımı-insan yatırımı bunların hepsini sürdürüyor.Siz basın mensubusunuz. AK Parti olarak başında şahsımın ve arkadaşlarımın olduğu bu hareket, bu dava ülkemin dört bir yanında neler yapmış lütfen buna bakın. Ak parti olarak, başında şahsımın olduğu bu dava ülkenin dört bir yanında neler yapmış, değerlendirir. “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri”

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstererek şunları kaydetmişti:“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye’nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk.”