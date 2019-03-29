Erdoğan Tuzla’da konuştu

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

‘Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik’

Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız. Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik

Bugün Ankara’da İskitler’de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın

Kimseyi ayırmayacak kimseyi dışlamayacak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyon kardeşimizin her birinin huzuru için gayret göstereceğiz.

İster CHP’ye HDP’ye gönül versin, ister sözde İYİ Parti’ye gönül versin, gelin herkesi bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim ve doğruyu anlatalım. Bizim bu noktada yok kırgınmış dargınmış bunlara değil biz doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah’tır. Dönmüyor, dönerse döner sen sadece anlat.