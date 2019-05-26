Erdoğan yeniden yaptırdığı Yassıada’ya gitti!

İnşaatın büyük oranda tamamladığı adanın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

İLGİLİ HABER Yassıada nerede? İşte Yassıada'nın eski ve yeni haliyle fotoğrafları...

ERDOĞAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararı alındığı Yassıada’da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son halini yerinde inceledi, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

ADA HAKKINDA

Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Yassıada 103 bin 750 metrekarelik bir alana sahip. Adada bina oturum alanının 3 katı yeşil alan olarak ayrılacak. Buna göre adanın yüzde 60'ı peyzaja, yüzde 20'si kayalık alana olarak korunurken, yüzde 20'si ise bina oturum alanı olarak yarıldı.

Büyük bir değişim geçiren Yassıada’da 123 odalı 320 yataklı ada oteli ve bungalovlar, 500 kişilik kongre salonu, 600 kişilik 752 metrekarelik bir cami, 616 metrekarelik Demokrasi Şehitleri Anıtı ve Meydanı, açık ve kapalı müze, arıtma tesisi, Demokrasi Parkı, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranlar bulunacak. Adaya içlerinde ağaçların da bulunduğu 39 bin 191 bitki ekilecek. Bunun yanı sıra adanın çim alanı 25 bin 855 metrekare olacak.

ADA TARİHTE BİRÇOK ŞEKİLDE KULLANILDI

Tarihi belgelere göre Yassıada 4’üncü yüzyıldan itibaren sürgün yeri olarak kullanıldı. Zaman içinde üzerinde kilise ve bir manastır inşa edildi. Bir kaç sahip değiştiren ada 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından satın alındı. 1952 yılında eğitim hizmetlerine açıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. 1993 yılında İstanbul Su ürünleri Fakültesi enstitüsünü adaya taşıdı. Fakülte adayı 1995 yılında terk etti. O tarihten inşaat başlayana kadar Yassıada terk edilmiş olarak kalmıştı.