Erdoğan’dan 50+1 konusunda yeni yorum: Muhalefetten gelirse, tartışmaya açığız, hazırız

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Tören Salonu'nda resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSB Hulusi Akar, CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök ile CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Bülent Arınç ve çok sayıda bürokrat ve diplomat katıldı.

Erdoğan, yaklaşık 1 saat kaldığı resepsiyonda MHP, İYİ Partili milletvekilleriyle de ayrı ayrı sohbet etti.

İLGİLİ HABER Yeni yasama döneminde gözler TBMM'de

ÖNERİ BİZİM İŞİMİZ DEĞİL

50+1 tartışmasını AKP'nin önerip önermeyeceği sorusuna Erdoğan, “Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Erdoğan: Şu anda kabine revizyonu yok

“40+1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?” sorusunu Erdoğan, “Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha zaman var” yanıtını verdi. Erdoğan, “Peki muhalefetten gelirse destek verir misiniz?” sorusuna “Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız” cevabını verdi.

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna güvenli bölge kurulması konusunda “Bir gece ansızın gelebiliriz' dediniz, yani operasyon kapıda mı?” sorusu üzerine Erdoğan, “Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Bakan Akar: Arzu ettiğimiz gibi gitmiyor

AKAR, TSK HAZIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da güvenli bölge için, “İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır” açıklaması yaptı.

TEKİRDAĞ KÖFTE İKRAM ETTİ

Resepsiyonu gözdesi Tekirdağ köfte oldu. Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların olduğu masaya yaklaştığında “Masanız boş..” diye espri yaptı. Bunun üzerine TBMM Başkanı Şentop, resepsiyon menüsüne eklettiği seçim bölgesi Tekirdağ'ın meşhur köftesinden getirilmesini istedi. Erdoğan hem kendi yedi hem de başta gazeteciler olmak üzere siyasilere kendi elleriyle köfte ikramında bulundu. Resepsiyonda görev yapan şef, aşçı ve garsonlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.