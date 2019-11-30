Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’dan Ahsen Unakıtan’a geçmiş olsun telefonu

AKP'nin ilk Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan'ın 1983'ten beri oturduğu ve 2006 yılında yıkıp yeniden yaptırdığı Küçükçamlıca'daki villasının çatısı, AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Ahsen Unakıtan, AKP'li belediyeyi suçlayıp tartaklandığını açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 'ona ulaşamadım' diye sitem etmişti. Sözcü'nün haberinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahsen Unakıtan'ı telefonla aradı...

Fatma VURGUN
14:46 -
Haberler Gündem
Erdoğan’dan Ahsen Unakıtan’a geçmiş olsun telefonu

Sözcü’ye ulaşan Ahsen Unakıtan “Sizin haberinizden sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan beni telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti.” dedi.

‘BANA YAKIŞMAZ…’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in henüz kendisini aramadığını da belirten Unakıtan, “Zabıtalardan şikayetçi olacak mısınız?” sorusuna ise “Bana yakışmaz. Şikayetçi olmayacağım” diye yanıt verdi.


NE OLMUŞTU?

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan mücadele bir dönem AKP'nin en çok tartışılan isimlerinden, merhum Kemal Unakıtan Ailesi'ni vurmuş, kaçak olduğu için geçmişte tartışma konusu olan ve daha sonra imar artışıyla yasal hale getirilen Unakıtan Ailesi'ne ait villada dün yıkım gerçekleştirilmişti.

Yıkım sırasında merhum Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, zabıta ekiplerinin kendisini ‘tartakladığını’ iddia etmişti.

FOTO:depophotos – AKP hükümetlerinin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından birisiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sitem eden Unakıtan “Benim hiçbir zaman Cumhurbaşkanı'na ulaşma gibi bir durumum olmadı. Çünkü etrafını öyle bir zırh sarmış ki… Ben kendisini severim. 1970 yılından beri tanırım. Eşim SEKA müdürüyken kendisini vazifeye davet etmişlerdi. Fakat etrafı bugün zırhla çevrili. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne korumasına ne kendisine. Ne de kendisi açıp ‘Ahsen yenge nasılsın?’ diyor. Ben nasıl ulaşayım nasıl söyleyeyim? Zaten Üsküdar Belediyesi AK Parti’nin belediyesi.” demişti.

İLGİLİ HABERTürkiye bu ayıbı konuşacak! Ahsen Unakıtan'ı tartakladılar...Türkiye bu ayıbı konuşacak! Ahsen Unakıtan'ı tartakladılar...
Son güncelleme: 14:51 30.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more