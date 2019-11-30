Erdoğan’dan Ahsen Unakıtan’a geçmiş olsun telefonu

Sözcü’ye ulaşan Ahsen Unakıtan “Sizin haberinizden sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan beni telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti.” dedi.

‘BANA YAKIŞMAZ…’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in henüz kendisini aramadığını da belirten Unakıtan, “Zabıtalardan şikayetçi olacak mısınız?” sorusuna ise “Bana yakışmaz. Şikayetçi olmayacağım” diye yanıt verdi.



NE OLMUŞTU?

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan mücadele bir dönem AKP'nin en çok tartışılan isimlerinden, merhum Kemal Unakıtan Ailesi'ni vurmuş, kaçak olduğu için geçmişte tartışma konusu olan ve daha sonra imar artışıyla yasal hale getirilen Unakıtan Ailesi'ne ait villada dün yıkım gerçekleştirilmişti.

Yıkım sırasında merhum Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, zabıta ekiplerinin kendisini ‘tartakladığını’ iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sitem eden Unakıtan “Benim hiçbir zaman Cumhurbaşkanı'na ulaşma gibi bir durumum olmadı. Çünkü etrafını öyle bir zırh sarmış ki… Ben kendisini severim. 1970 yılından beri tanırım. Eşim SEKA müdürüyken kendisini vazifeye davet etmişlerdi. Fakat etrafı bugün zırhla çevrili. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne korumasına ne kendisine. Ne de kendisi açıp ‘Ahsen yenge nasılsın?’ diyor. Ben nasıl ulaşayım nasıl söyleyeyim? Zaten Üsküdar Belediyesi AK Parti’nin belediyesi.” demişti.