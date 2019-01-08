Eren Erdem için önce tahliye sonra tutuklama | Son dakika

CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine hükmeden 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itirazda bulunan savcılık, kaçma şüphesiyle yeniden yakalama kararı istedi. 24. Ağır Ceza Mahkemesi de cezaevinden henüz tahliye edilmeden Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kapatılan Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı sırada 17-25 Aralık sürecine ilişkin yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, dünkü duruşmada, delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre, sanık tarafından karartılacak delilin bulunmaması gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık, Erdem'in yurtdışına kaçma şüphesinin bulunduğu iddiasıyla mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANMASI GÖZ ÖNÜNE ALINDI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Erdem'in kaçma şüphesinin bulunduğu belirtildi. Kararda şu ifadelere yer verildi; “Bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verildiği dosya kapsamı, sanık savunması, dinlenen tanık beyanları, bir kısım mahkemede dinlenen sanık savunmaları, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın yurtdışına çıkmak isterken yakalandığı da göz önüne alındığında kaçma şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın üzerine atılı suçun alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre Anayasa'nın 13. maddesindeki düzenleme de dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından iddia makamının sanık Eren Erdem'in tahliyesine yönelik itirazın kabulüyle sanık hakkında tutuklamasına yönelik yakalama emri düzenlenmiştir”

ERDEM'İN 19 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Dünkü duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, Erdem'in, ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' ve ‘gizliliğin ihlali' suçlarından 19 yıla kadar hapsini istedi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI KAPIDA TAHLİYESİNİ BEKLİYORDU

Eski CHP milletvekili Eren Erdem'in ailesi ve yakınları Silivri cezaevi önünde tahliye edilmesini beklerken üst mahkemeden yakalama kararı geldi.



TANRIKULU KARARI BÖYLE DUYURDU

Kararı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Silivri Cezaevi önünden yaptığı yayınla duyurdu.

Tanrıkulu, “Mahkeme derhal tahliye kararı verilmişti. Mahkeme kararının Silivri Cezaevi’ne iletilmediği bilgisini aldık. Savcılık bu tahliye kararı yerine getirilmesin diye bu kararı bildirmemiş ya da sistem arızası nedeniyle tahliye edilmediği söylendi. Ama biraz önce öğrendik ki savcılık bu karara itiraz etmiş ve 24. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yakalama kararı vermiştir. Bu karar tamamen hukuk dışıdır, adalet dışıdır. Mesai saatlerinden sonra toplanması, karar vermesi bu kararı buraya iletmesi tamamen hukuk dışıdır. Burada bekliyorduk ama maalesef cezaevinden çıkarılmadı. Türkiye’de yargının bittiğinin göstergesidir. Odasından bile çıkarılmadan tahliye kararı engellenmiş durumda” dedi.

Muharrem Erkek: Bütün kumpaslar gibi çökecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu.

Erkek şunları söyledi:

“Çağlayan Adliyesi’ndeydim davayı takip ettim. O kadar üzüntü verici ki, savcı mütalaasında FETÖ terör örgütüne yardım suçunu işlediğini idia ediyor. Bu iddia akıl dışı vicdan dışıdır. Eren Erdem’in hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçti.Geçmişte kumpas davalarını yaşadık. Bütün kumpas davaları gibi bu da çökecek.

Dosyada hiçbir somut suçlama yok.

İnanın hukukçu olarak üzülüyorum suçsuz bir insanın hapiste olması hepimiz için ağır bir durumdur. Eren Erdem suçsuz.Eren Erdem’in FETÖ ile ne ilgisi olabilir?”

Tanal İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yırtttı

CHP’li Mahmut Tanal, “Mahkemenin oluşması için sabah olması gerekirdi. Kendi evlerinde tahliye kararına itiraz ederek yeniden tutuklanması hukuk dışıdır. Mahkeme sanal ortamda bir karar oluşmaz. Bu tamamen bir insan hakların ihlalidir.” dedi.Tanal cezaevi önünde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yırttı.

Eren Erdem’in babasından açıklama: Ne ben ne oğlum korkmuyoruz

Eren Erdem'in babası Hasan Erdem tahliye kararı verilmesinin ardından yeniden yakalama emri çıkarılmasına isyan etti. Baba Erdem, “O talimatları veren kişiye sesleniyorum: Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin. Eren Erdem'in üzerinden de CHP'ye gitmeye çalışma boşuna. Oğluma atfettiğin bütün suçları ben de işledim; ortağım. Ne biçim vicdan var sende, nasıl Müslümansın. Bu talimatlar bizi yıldırmaz, mücadelemize devam edeceğiz. Yarın Taksim'de eşim ile beraber kendimizi yakacağız” sözleriyle tepkisini ifade etti.

Özgür Özel’den sert açıklama

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de sosyal medya hesabından yakalama kararına ilişkin sert açıklamada bulundu. Özel, “Eren Erdem için mahkemenin verdiği tahliye kararını cezaevine 6 saat bildirtmeyip, bu sırada bir başka mahkemeye yeniden tutuklama kararı verdiren postmodern derin devlete sesleniyorum ALÇAKSINIZ. NAMERTSİNİZ.. UTANMAZSINIZ…” dedi.