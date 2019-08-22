Ergün Atalay’a Tank Palet eyleminde tepki: Sen hiç konuşma

CHP'li vekiller Sakarya Kent Meydanı'nda, Tank Palet Fabrikası için 12 saatlik oturma eylemi yaparak, özelleştirmeye karşı ‘uyanık kal’ çağrısı yapmıştı. Eyleme destek vermek isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da oradaydı. Atalay ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog geçti. Ergün Atalay’ın konuşma yaptığı sırada bir vatandaş, Atalay’a yaklaşarak “Sen hiç konuşma” dedi. Atalay ise, “Abla ne yaptık, kurban olayım” ifadelerini kullandı.

Kadın yurttaş ile Atalay arasında yaşanan diyalog şöyle:

Atalay ile vatandaş arasında yaşanan diyalog şöyle:

– Hiçbirini demedim, bak Allah şahit.

– İşçiler ile ilgili açıklamalarınız..

– Yok ama demedim günah değil mi bana ya? Beni linç ediyorlar.

– Sen hiç konuşma.

– Abla ne yaptık, kurban olayım. Gel otur şöyle. Biz ne yaptık, 17 genel başkan, biz ne götürelim, 17 götürelim. Sonra bir arkadaş dedi ki 15 götürelim sıkıntıya girersin. Biz o akşam 17’ye imza attık. O ara canlı yayın kapandı, kadın bana Bakan hanım bir şey diyeceğim diye. Ya benim o gün orada taşeronları söylemem lazım, dedim bunu söyleyip gündemi neden değiştireyim ben. Bana mesajlar geliyor FETÖ’den, dedim ya ben ne ülkeyi ne vatanı sattım. Ne diyeyim başka, öyle bir şey demedim, konuşmadım. Bende 420 tane sendika başkanı var 415 tanesi bundan memnundu.