‘Etekçi’ hakimi böyle protesto etti | Son dakika haberleri

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, mini etek giyen avukat Tuğçe Çetin’in kıyafetinin, avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürmüş, duruşma salonunda başlayan tartışma, HSK’nın da gündemine gelmişti.

HSK, hakimi tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Hakimin bu tavrı hukuk camiasında tepkiyle karşılanmış ve yurt genelinde protestolar düzenlenmişti.

ERKEK AVUKATTAN ETEKLİ PROTESTO

Kocaeli'de de CHP'li avukat İbrahim Karslı durumu protesto etmek için etek giyerek sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'nin geçmiş dönem Darıca Belediye meclis üyesi de olan avukat İbrahim Karslı, etekli paylaşımına “Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle” notunu düştü.