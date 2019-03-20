Erturğul Gazi’nin babası Süleyman Şah kimdir? Süleyman Şah nasıl öldü?

Süleyman Şah’ın hayatı merak konusu oldu. Süleyman Şah’ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında ayrıntıları öğrenmek istiyor. Süleyman Şah kimdir? İşte hayatı…

ERTUĞRUL GAZİ’NİN BABASI SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?

Süleyman Şah veya Süleyman Şah bin Kaya Alp (d. 1178? – ö. 1227, Fırat), Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir. Kaya Alp’in oğlu, Ertuğrul Gazi’nin babası, Osman Gazi’nin dedesidir. Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler olmadığı gibi 12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı boyunun reisi olduğu bilinir. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Orta Asya'daki istilâsı üzerine, 13. yüzyılda Türkistan'dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan’dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi’ne gelerek, 1214’te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bâzı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa’ya yerleştiler. 1225-1226 arası da Haçlı Kalesi’nin fethi onun devrinde gerçekleşti.

SÜLEYMAN ŞAH NASIL ÖLDÜ?

Süleyman Şah’ın Kayı boyundan birkaç bey ile Caber’e giderken Fırat Nehri’nde boğulduğu iddia edilip Melikşah’ın kardeşi I. Tutuş’un ordularıyla Halep yakınlarında yaptığı savaşta öldüğü düşünülür. Ölümünden sonra Caber Kalesi’nin Fırat nehri hizasındaki kuzeyde (Türkiye’ye kuş uçuşu 30 km kadar güneyde) bir kümbete defnedildi. Mezarın bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye Osmanlı Devleti'nden ayrılınca Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Ankara Anlaşması ve Lozan Antlaşması’na göre Türkiye’nin toprağı sayılmıştır.[kaynak belirtilmeli]

21 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Suriye’deki iç savaş öne sürülerek gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu neticesinde türbe geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşınmıştır.