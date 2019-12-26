Faytonlar tamamen kaldırılsın

İstanbul Adalar'daki faytonların kaldırılması ve sembolik biçimde sayılarının 35 ile sınırlandırılmasına karar verirken, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu da tüm yurtta faytonların kaldırılmasını istedi. Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “İstanbul’daki kararı destekliyoruz, biz de tam olarak bunu önermiştik” dedi.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, 199 sayfalık raporunda “Fayton sorunu' başlığı altında özel bir bölüm yer verdi. Bu bölümde “Faytonlar tüm yurtta bütünüyle kaldırılmalıdır. Ancak faytonların tarihi ve kültürel miras değeri taşıdığı bazı noktalarda, düz ve kısa rotalarda sınırlı sayıda fayton çalıştırılabilir. Faytonlara koşulmak üzere sadece ağır yük atlarına izin verilmelidir'' denildi. Raporda, atların ormandaki başıboş köpekler tarafından parçalanıp öldürüldüğü de yer aldı.