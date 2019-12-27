Feyzioğlu: Hukuka aykırılıkların giderileceğini düşünüyoruz

Sözcü’ye attığı manşetler ve yazıları yüzünden yapılan algı operasyonu sonucu açılan davada karar duruşması yapıldı. Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrılırken Sözcü‘nün yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verildi.

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TBB Başkanı Feyzioğlu Sözcü gazetesi davası hakkında açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, “Sözcü gazetesinin bazı yazarları hakkında çeşitli mahkumiyet kararları verildiğini öğrendim. Kararların gerekçelerini bilmiyorum. Gerekçeli karar yayınladığında ayrıntılı bir incelemeyi kamuoyuyla paylaşacağım” dedi.

YARGI REFORMUNU HATIRLATTI

Okuduğu mütalaa sonrası mahkumiyete yer olmadığı kanaatine vardığını vurgulayan Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı;

*Cumhuriyet Savcılığının dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaayı okumuştum. Kanaatimce mahkumiyete yeter delil yoktu. İddialar somut değil, soyuttu.

*Yargı Reformu Strateji belgesi çerçevesinde çıkan ilk pakette bu suçlarla ilgili verilen cezalar temyiz sınırının altında kalsa bile istinaftan sonra temyiz yolu açılmıştır.

*Paketin kanunlaşması genelde tüm gazeteciler özelde bu somut olay açısından Sözcü gazetesinin yazarları yönünden büyük arz etmektedir.

*Mahkumiyet hükümlerinin istinaf ve temyiz denetimlerinden geçtikten sonra olması muhtemel hukuka aykırılıkların giderileceğini düşünüyoruz. İHA