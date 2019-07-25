Fırsatçılar ormanı böyle talan etti! Kaçak yapıların hepsi yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış kaçak yapılar için çıkardığı “İmar affı” yasası birçok fırsatçının iştahını kabarttı.

“İmar Barışı” olarak da bilinen “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlemesinin 2017 yılına kadar var olan yapıları kapsamasına rağmen, birçok uyanık af yasasından yararlanma umuduyla kaçak yapılaşmaya girişti.

Son dönemdeki gecekonduların yoğunlaştığı adreslerden biri İzmir'in Buca ilçesi oldu. Fırsatçılar, Buca'nın çeperlerindeki Kırıklar, Kaynaklar, Belenbaşı, Doğancılar ve Karaağaç mahallelerinin yeşil alanlarına hücum etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Buca Belediyesi görevlileri, uydu görüntülerinden de yararlanarak bu bölgelerdeki kaçak yapıları araştırdı. İnceleme sonucunda, Kırıklar Mahallesi Delioğlan mevkiinde, Hazine'ye kayıtlı 40 dönümlük orman alanında 50 adet kaçak yapı inşa edildiği saptandı.

Fırsatçıların, 40 bin metrekarelik orman alanını talan ederek binlerce ağacı yok ettiği ve yerlerine yasadışı yapıları inşa ettiği ortaya çıktı.

KIRIKLAR'DA 50 YAPILIK YIKIM

Harekete geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Kırıklar Mahallesi Delioğlan mevkiindeki orman arazisi üzerinde inşa edilen 50 yapı yıkıldı. Bölgenin adeta toplu konut alanına çevrildiği görüldü.

Orman katliamını gözler önüne seren tablo yürekleri burktu. Yıkım atıklarının bölgeden temizlenmesinin ardından talan edilen alanın yeniden ormanlık alana dönüştürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Orman alanına kaçak yapı inşa eden şahıslar hakkında cezai işlem yapılması ve yıkım işlemleri masraflarının bu şahıslardan alınması gerekiyor.