Fuhuşa gittiği evde soyuldu

Fuhuş yapmak için Dilek Y., isimli kadınla anlaşan Osman S. verilen adrese gitti. Ancak duşa giren Osman S. soyuldu. Osman S.’nin olayı fark etmesi üzerine evde tartışma yaşandı ve Dilek Y. elektro şok tabancasıyla Osman S.’yi tehdit ederek evden kovdu. Dilek Y. isimli kadının toplam 1.500 lirasını aldığı söyleyen Osman S. mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Dilek Y.’yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kocaeli'de meydana gelen olayda, bir escort sitesindeki gördüğü Dilek Y. ile iletişime geçen Osman S., kadının verdiği adrese gitti. İkili fuhuş için 500 liraya anlaştı ve Osman S. ödeme yaptı. Birliktelik öncesi Osman S. duş almak için banyoya gitti. Döndüğünde pantolonundan bin liranın eksildiğini fark etti. Ve Dilek Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Dilek Y., Osman S.'yi, elektro şok tabancasıyla tehdit ederek evden kovdu.

PARAYI ÖDEDİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Bunun üzerine Osman S. soluğu savcılıkta aldı ve Dilek Y.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili davanın son duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Dilek Y.'ye ‘nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Başka bir suçtan Gebze Cezaevi'nde olan ve tutuklu olarak duruşmaya katılan Dilek Y.'nin yargılama sürecinde Osman S.'ye 1.500 lira ödeme yaptığı ve etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.