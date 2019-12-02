Gazi araç alırsa vergi ödüyor, zengin yat alırsa vergi vermiyor

Yat, kotra, tekne alanlar, 3 Şubat 2017'den bu yana Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemiyor. Elmas ve pırlantaya da ÖTV yok. Ancak ülke savunması ve terörle mücadelede yaralanarak sakat kalan gaziler, engelliler için üretilen araç almak isterse ÖTV vermek zorunda kalıyor.

Yasaya göre sadece engelli oranı yüzde 90'ın üzerinde olan gazilerden ÖTV alınmıyor. Ayrıca şehidin eşi ya da çocuğu araç alırsa ÖTV uygulanmıyor, anne ya da babası alırsa ÖTV ödüyor. CHP İzmir Milletvekili, eski teğmen Mehmet Ali Çelebi, gazilerin tümünün araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını ve anne ve babaya da ÖTV'siz araç satılmasını öngören kanun teklifi hazırlayıp TBMM'ye sundu.

CHP Milletvekili Çelebi, “Vücudunda kurşunla, şarapnel parçası ile yaşayan 20 bin polis, asker, kamu görevlisi var. Bunlar uzuv kaybı yüzde 40'tan az diye gazi sayılmıyor. Sayılanlar da uzuv kaybı yüzde 40-90 arasında ise araba almak istediğinde ÖTV veriyor. Böyle vergi adaleti olur mu? ÖTV konusundaki kanun teklifimi TBMM'ye sundum. 20 bin kişilik, gazi olamayan gazimiz için de yasa teklifi hazırlıyorum” diye konuştu.