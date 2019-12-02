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Gazi araç alırsa vergi ödüyor, zengin yat alırsa vergi vermiyor

Memleketin zengini yat, kotra, elmas ve pırlanta alırken Özel Tüketim Vergisi ödemiyor. Vatan için canını ortaya koyanlar ise devlete tıkır tıkır vergi ödüyor. CHP İzmir Milletvekili, eski teğmen Mehmet Ali Çelebi bu adaletsizliği bitirmek için kanun teklifi verdi.

Emin ÖZGÖNÜL
06:30 -
Haberler Gündem
Gazi araç alırsa vergi ödüyor, zengin yat alırsa vergi vermiyor

Yat, kotra, tekne alanlar, 3 Şubat 2017'den bu yana Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemiyor. Elmas ve pırlantaya da ÖTV yok. Ancak ülke savunması ve terörle mücadelede yaralanarak sakat kalan gaziler, engelliler için üretilen araç almak isterse ÖTV vermek zorunda kalıyor.

Yasaya göre sadece engelli oranı yüzde 90'ın üzerinde olan gazilerden ÖTV alınmıyor. Ayrıca şehidin eşi ya da çocuğu araç alırsa ÖTV uygulanmıyor, anne ya da babası alırsa ÖTV ödüyor. CHP İzmir Milletvekili, eski teğmen Mehmet Ali Çelebi, gazilerin tümünün araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını ve anne ve babaya da ÖTV'siz araç satılmasını öngören kanun teklifi hazırlayıp TBMM'ye sundu.

Mehmet Ali Çelebi

CHP Milletvekili Çelebi, “Vücudunda kurşunla, şarapnel parçası ile yaşayan 20 bin polis, asker, kamu görevlisi var. Bunlar uzuv kaybı yüzde 40'tan az diye gazi sayılmıyor. Sayılanlar da uzuv kaybı yüzde 40-90 arasında ise araba almak istediğinde ÖTV veriyor. Böyle vergi adaleti olur mu? ÖTV konusundaki kanun teklifimi TBMM'ye sundum. 20 bin kişilik, gazi olamayan gazimiz için de yasa teklifi hazırlıyorum” diye konuştu.

Son güncelleme: 06:21 02.12.2019
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