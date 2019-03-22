Girit’in dörtte üçü Türkiye’ye ait

Doğu Akdeniz'de ortaya çıkarılan yeni doğalgaz kaynakları, bölgede kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor. Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail, bu gazın Avrupa'ya taşınması için işbirliğini sıkılaştırıyor. İsrail ile Yunanistan'ın planları arasında Girit Adası'na ortak bir radar kurmak da var. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, bu planın gerçekleştirilemeyeceğini çünkü uluslararası anlaşmalara göre Girit'in 4'te üçünün Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.

Yalım, “30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması'na göre Girit, Müttefik Devletler'e (Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan) verilmiş, etrafındaki 14 adacık Osmanlı'da kalmıştır. Bu durum Lozan Antlaşması'nın 12. Maddesi ile teyit edilmiştir. Lozan'dan sonraki süreçte, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ haklarından feragat etmiş ve anılan haklar aslına rûcu ederek Türk toprağı olmuştur” dedi.

Kıta sahanlığını ilan etmeliyiz!

Ümit Yalım, “EastMed Doğalgaz Boru Hattı, Türkiye'nin kıta sahanlığından geçiyor. Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal ediyor. Bu girişimleri önlemek için Türkiye, Kıta Sahanlığı'nı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni derhal ilan ve deklare etmelidir” dedi.