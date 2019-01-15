Gözler Ankara’da, CHP adayları açıklıyor

TBMM'deki grup toplantısını iptal eden CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin Ankara adayı Mansur Yavaş'ı ve Ankara projelerini kamuoyunu tanıtıyor. Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'yı Mansur Yavaş yönetecek. Ankara'nın kaderini değiştireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium’da düzenlenen tanıtım toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş’ı ve Ankara projelerini kamuoyuna tanıtıyor. CHP’li milletvekillerinin de yerlerini aldığı toplantıda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve CHP’nin Genel Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce de bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Bugün bir eksiğimiz var: Levent Gök. TBMM Başkanvekili. O yasaya olan saygısı ve tarafsızlık ilkesine olan saygısı nedeniyle bugün aramızda yok.

Güzel Ankara’yı konuşacağız, Ankara hepimizin göz ağrısı, Ankaralılar huzur içinde bir kentin sokaklarında gezsinler, tanımasalar bile birbirlerine selam versinler, herkesin rahat ve huzur içinde yaşadığı bir Ankara…

Atatürk, milli kurtuluş savaşını Ankara’da bir imece kültürü ile başlattı. Birlikte mücadele etmek, birlikte savaşmak, Ankara’nın başkent oluşunun özünde yatan felsefi budur. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz.

Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara’yı Mansur Yavaş yönetecek. Ankara’nın kaderini değiştireceğiz . Cumhuriyet’in ilk yıllarında okuma yazma oranının en düşük olduğu şehir Ankara’ydı. Ankara Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde dünyanın ilk planlı şehirlerinden biri olarak tarihe geçti.

Bozkırı yeşilliğe dönüştüren o dönemin kahramanları, bugün beton bir Ankara ile karşılaşmamızı beklemiyorlardı. Kötü kader sürekli değildir. Bunu değiştireceğiz. Bir kişinin kararlılığıyla değiştireceğiz. O kişinin adı Mansur Yavaş.

Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Kimsenin işine son verilmeyecek. Herkesin emeğinin güvencesi Sayın Mansur Yavaş’tır. Bizler her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Sayın Yavaş da harcadığı her kuruşun hesabını milletine ve Ankaralılara verecektir.