‘Güvenliğimiz Suriye’deki barışa bağlı’

CHP'nin hazırladığı “Suriye Krizinin Gölgesi'nde Türk-Rus İlişkileri” başlıklı rapora sunuş yazısı yazan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,”Ülkemiz güvenliğinin ve ulusal çıkarlarımızın korunmasının en kalıcı teminatı, barış ve istikrara kavuşmuş bir Suriye'dir” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

HESAP HATALARI VAR

“Suriye'de yaşanan kriz 8. yılını tamamladı. Dış politika hataları, ülkemiz ekonomisine, sosyal dengelerine, güvenliğine zarar verdi. Suriye'deki krizi kendince doğru değerlendiren ve kazanan yegane ülke ise kuzey komşumuz Rusya oldu. Rusya, AKP'nin Suriye'deki hesap hatalarından yararlanmayı iyi bildi. Suriye'de sıkışan iktidar, Rusya'ya başta ekonomik olmak üzere çok sayıda taviz vermek zorunda kaldı. Suriye sorunu, kendi esenliğimiz ve komşumuzun istikrarı zemininde, barış ve hukuk ekseninde şekillenmek zorundadır.”