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Hackerler üniversiteye sahte kayıtla girmiş

İstanbul’da çocukları kullanarak 2 milyonluk vurgun yapan kargo çetesinin elebaşı olan Hacker D.E.’nin 2 özel üniversitenin veri tabanına girerek kendisini ve bir adamını farklı bölümlere kaydettiği ortaya çıktı. Uyguladıkları yöntemle diploma almayı hedefleyen şüphelilerin, telefonla yaptıkları yazışmalarda, “Notlarını düşürüp bu dönemini yakayım mı” diye espiri yaptıkları öğrenildi.

Habip ATAM
07:50 -
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Hackerler üniversiteye sahte kayıtla girmiş

İstanbul Emniyetine bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonla çökerttiği kargo çetesinin farklı suçlara karıştıkları da ortaya çıktı. Şebekenin beyni olan D.E.'nin kargo firmalarının veritabanlarına girerek, değerli ürün bulunan paketleri sahte evraklarla kendi adamlarına aldırmakla yetinmediği öğrenildi. İnternet bankacılığı hesabı kullanan banka müşterilerini de dolandırdığı belirtilen 22 yaşındaki hackerin, İstanbul'daki 2 özel üniversitenin veri tabanına girdiği öğrenildi.

ARKADAŞIYLA ÖĞRENCİ OLDU

Polisin yaptığı çalışmada, D.E.'nin şebeke üyesi arkadaşı M.U’nun da veritabanına kendi isimlerini ekleyerek kayıt yaptırdıkları da ortaya çıktı. Sınava girmeden, casus yazılım kullanarak arkadaşı M.U. ile birlikte üniversiteli olan D.E.'nin, kendi sınav notlarını da kendisinin verdiği belirtildi. Uyguladıkları yöntemle diploma almayı hedefleyen şüphelilerin, telefonla yaptıkları yazışmalarda, “Notlarını düşürüp bu dönemini yakayım mı” diye espiri yaptıkları da öğrenildi. Şüphelilerin, akademisyenlere ait bilgileri de kopyaladığı öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 18 yaşından küçük çocukları da kullanan çetenin 15 üyesi yakalanmış şebeke elebaşı D.E.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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Son güncelleme: 07:58 19.09.2019
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