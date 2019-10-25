Haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı

Akhisar’daki özel bir hastanenin eski yönetim kurulu üyeleri tarafından haciz işlemi başlatıldı. Hastaneye giden icra memurları içeri girmek istedi ancak doktor, sekreter, hademe ve temizlikçi gibi hastane personelleri kapının önüne dizildi. Hastane personelleri eylem yapıp, haciz memurlarını içeri sokmadı. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine saat 16.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekipleri geldi. İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar’ın talimatı ile kapı önünde bekleyen işçilerin eylemine son verilmesi için harekete geçildi. Bu sırada ısa süreli arbede yaşandı. Arbedede birkaç personel fenalaştı. Hastane çalışanları çevik kuvvet ekiplerine karşı koyarken, hukuksuz bir şekilde işlem yapıldığını iddia etti.

“BURADA TEK ALACAKLI OLAN İŞÇİLERDİR”

Bu sırada bölgeye gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, hastane çalışanları ve Özel Akhisar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Kurtul ile konuşup, bilgi aldı. Konuşmanın ardından açıklama yapan Bakırlıoğlu, çalışanların 5- 6 aydır maaş alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Burası Akhisar’ın en köklü hastanesi ve ilk özel hastanesi. Bu insanlar 5 ila 6 aydır maaş almıyorlar. Şimdi bu bina 5 ila 10 kişinin malı olabilir ancak esas sahibi buranın emekçileridir. Yönetimin kendi arasındaki anlaşmazlıkları yüzünden uzlaşma taraflı olmamalarından kaynaklı bugün burada polis ve kolluk güçleri ile buradan maaşlarını alamayan insanlar karşı karşıya geldi. Burası bir sağlık kurumu içeride hastalar var, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz burada herhangi birisinin tarafı değiliz, tek tarafımız burada emekçi insanların yanında olmak için 2 ve 3 günden beri buradayız ama haciz işlemlerini başlattılar. Buradaki esas sıkıntı tarafların birbirinden alacak verecek iddiaları var. Burada esas alacaklı olan buradaki emekçi insanlardır.”

BELEDİYE BAŞKANI VE İCRA MEMURLARI TARTIŞTI

Bu sırada, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, icra memurlarından konuyla ilgili bilgi almak istedi. İcra memurları ise Dutlulu’dan bölgeden gitmesini istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı ile icra memurları arasında tartışma çıktı. Belediye Başkanı Dutlulu tartışmanın ardından işçilere seslenip “Sizler yüzde 100 haklısınız. Ben buraya yönetim ve herhangi bir şahıs adına değil sadece sizler için geldim. Burada da hakkınızı aramak da en büyük hakkınız” dedi.

“BİZ BURAYI İŞİMİZ DEĞİL EVİMİZ BİLDİK”

Hastane personellerinden biri ise “Buradan icra ve haciz işlemlerini başlatan eski yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Bu görüntüden çok mu memnunlar. Çok mu seviniyorlar şu anda? Alacakları nasıl da bu kadar olabiliyor? Nasıl usulsüzce kazanç sağlıyorlar? Buradan yüzlerce kişi yemek yiğiyor. Biz 6 aydan bu yana maaş almamamıza rağmen bu kapıyı evimiz bildik işimiz değil. Yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Sadece adalet istiyorum” diye konuştu.

Hastanede 6 yıldır yeni doğan bölümünden sorumlu olan bir çalışan ise kuvözlerde 19 bebeğin yattığını 7 kişinin de Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan hasta olduğunu iddia ederek bu kişilerin durumu belli olmadan hastanenin haczedilmesinin kanunda yeri olmadığını ifade etti.

“İCRA DIŞARI, HASTA İÇERİ”

Olayların ardından polis, hastane çalışanlarını kapının önünden uzaklaştırıp, icra memurlarını içeri soktu. İcra memurları hastanede envanterlerin raporunu tutarken, çalışanlar, ‘İşçiyiz, haklıyız kazanacağız’, ‘İcra dışarı, Hasta içeri’, ‘Adalet İstiyoruz’, ‘Akhisar uyuma sesimizi duy’ sözleri ile eylemlerine devam etti. İşçiler daha sonra eylemin mevcut yönetim ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve emekleri için haklarını aramaya devam edeceklerini belirtip hastane önünden ayrıldı. DHA