Hadi ipucu sorusu: 2009 yılında televizyonda yayınlanan Türkçe rap müzik yarışmasının adı nedir?

Hadi Türkçe Rap Gecesi bu akşam 20:30’da. Bugünkü ipucu yıllardır eskimeyen müzik yarışmalarının birinden geliyor. 2009 yılında televizyonda yayınlanan Ceza ve Fuat gibi rapçilerin de jürisinde bulunduğu Türkçe rap müzik yarışmasının adını hatırlayan var mı?

6 AĞUSTOS HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: RAPSTAR

Rapstar, 23 Ocak 2009 – 20 Şubat 2009 tarihleri arasında Star TV’de yayınlanmış kısa süreli rap müzik yarışmasıdır. Yapımcılığını Faruk Turgut yapmıştır. Jüri koltuğunda ise Ceza, DJ Funky C, Fuat Ergin gibi isimler oturmuştur. Ceza ve yapımcı Faruk Turgut arasında gerginlik yaşanınca 5. bölümüyle final yapmıştır.