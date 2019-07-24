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Hakan Atilla 28 ay hapis yatmıştı! Türkiye’ye VIP’ten giriş yaptı

ABD'de 32 ay hapis cezası aldıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İstanbul'a geldi.  Atilla Türkiye'ye VIP'den giriş yaptı. 

12:46 -
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Hakan Atilla 28 ay hapis yatmıştı! Türkiye’ye VIP’ten giriş yaptı

19 Temmuz’da tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY’nin New York – İstanbul seferini yapan uçağına bindi. Atilla’nın içinde olduğu uçak, saat 11.30 sıralarında İstanbul’a indi. Atilla’ya Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç de eşlik etti.

ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezasını tamamlayan Hakan Atilla, 19 Temmuz’da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison’a sevk edilmişti.

DHA

Son güncelleme: android-time 12:51 24.07.2019
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