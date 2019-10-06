Halk ekmekten bir ilk! İBB yaşlı dostu ekmek üretecek

İstanbul Halk Ekmek A.Ş., 2019 yılının “Yaşlı Yılı” ilan edilmesi ile birlikte yaşlı beslenmesine uygun ekmek üretimi amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri bölümünden Prof. Dr. Bülent Saka ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Proje kapsamında yaşlıların günlük beslenme ihtiyacının karşılanarak yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yeni bir ekmek üretildi. “Altın Bahar” adı verilen yeni ekmekler, üzümlü ve kuru domatesli olarak iki ayrı şekilde tüketici ile buluşacak. Yaşlı dostu yeni ekmeklerin tanıtımı, 8 Ekim günü Kayışdağı'ndaki Darülaceze'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacak ve aynı gün satışa sunulacak. Ekmeğin satış fiyatı İmamoğlu tarafından açıklanacak.

GÜNDE 2 ADET YETERLİ OLACAK

İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 12 yıldır genel müdürlüğünü yapan Salih Bekaroğlu, yeni ürünlerini SÖZCÜ'ye anlattı.

Bekaroğlu, yeni ürün üzerinde bir yıldır çalıştıklarını ifade ederek tamamen yerli olarak üretilen Altın Bahar ekmeğinin yaşlı beslenmesinde dünyada da bir ilk olduğuna dikkat çekti. Bekaroğlu günde 2 adet tüketildiğinde protein, kalsiyum, D3 vitamini, enerji ve lif ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanmış olacağını belirterek “Ürünümüz bir ilaç değil kaliteli bir gıda takviyesi. Her biri 70 gram olarak ürettiğimiz ekmekler, 100-150 gram ete tekabül ediyor. Protein ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Piyasaya çıktığında sağlık giderlerinde önemli ölçüde düşüş olacak” dedi.



Bekaroğlu Altın Bahar'ın satışından elde edilecek gelir ile bir fon oluşturup yaşlıların sağlık sorunlarının araştırılmasında kullanılmasını da planladıklarını söyledi.

ALTIN BAHAR'IN FAYDALARI

İleri yaşta ortaya çıkan kas erimesi ve kas kuvveti kaybına bağlı düşmeler, hareketsizlik ve bağımlılık engellenebilecek. Kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı ortaya çıkan osteoporoz (kemik erimesi) görülme sıklığı azalacak, liften zengin gıda alımı ile bağırsak fonksiyonlarında düzelme sağlanabilecek. İçeriğindeki zerdeçal, B vitaminleri ve omega 3 ile bilişsel fonksiyonlarda iyileşme ortaya çıkabilecek.