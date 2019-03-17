Havaalanı var uçağı yok demiryolu var treni yok denizi var vapuru yok

1999'da açılan, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda, iç hat seferi olmadığı için sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine uçuş yapılıyordu. Bir vatandaş uçakla İstanbul'a gitmek isterse önce Almanya sonra da İstanbul'a uçmak zorunda kalıyor, toplam uçuş mesafesi 4 bin 246 kilometre oluyordu. Zonguldak'a sefer yapan Alman havayolu şirketi de iflas edince tüm uçuşlar sona erdi.

‘İÇ HAT 17 YILDIR NEDEN AÇILMADI?'

Hayalet havaalanı haline gelen Çaycuma Havalimanı yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, “İç hat seferleri için hazırlıklar başladı” dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Uçuşların önündeki tek engel, Zonguldak'ı oyalayan iktidardır. 17 yıldır seferlere başlanamadı. Zonguldak'ın durumu trajik. Havaalanı var uçağı yok, denizi var vapuru yok, demiryolu var treni yok” dedi.

Havaalanına ILS cihazının montajı ve THY envanterinde bulunan uçak tipleriyle uçuşların başlatılabileceğini belirten Yavuzyılmaz şöyle devam etti: “Miting alanında havaalanını uçuşlara açacaklarını söylediler. Peki 17 yıldır neden açmadılar? Bu havaalanı bir seçim yatırımı olamaz. Halen atıl durumdaki bir devlet yatırımıdır. Derhal kullanıma açılmalıdır. Zonguldak 17 yıldır adeta cezalı. Karayolları berbat, demiryolu kapalı, denizyolu da kullanılmıyor.”