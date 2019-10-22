Hızlı trenin trafiği ilahiyatçıya emanet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski personeli ilahiyat fakültesi mezunu Abdullah Özcanlı, TCDD'ye transfer oldu, ardından Trafik ve İstasyonlar Daire Başkanlığı görevine getirildi.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Abdullah Özcanlı, belediyede mezbaha görevlisi olarak işe başladı. 1971 doğumlu Özcanlı daha sonra belediye şirketlerinden BELBİM, METRO İstanbul'da görev yaptı.

Ardından TCDD Vakfı ile Raytest, Sarco, Raysimaş şirketlerinde de çalıştı. 1 Ağustos 2019'da TCDD Destek Hizmetleri'ne açıktan memur olarak atanan Özcanlı, 6 gün sonra da şube müdürü yapıldı. Özcanlı, 19 Eylül'de ise Trafik ve İstasyonlar Daire Başkanı oldu.

VETERİNER HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI

Türkiye daha önce de liyakat kurallarını yerle bir eden atamaları uzun süre konuştu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Veterinerlik Fakültesi mezunu Prof. Dr. Mustafa Alişarlı dekan olarak vekaleten atandı. 67 hukuk fakültesinden 19'unun dekanının hukukçu olmadığı belirlendi. 2014'te Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar, TÜBİTAK'ın önemli birimlerinden ULAKBİM'e (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) müdür yardımcısı olarak atanmıştı. Sancar halen ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

2012 yılında ise Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'na Atatürk ile ilgili hiçbir araştırması olmayan Fars dili uzmanı Derya Örs getirilmişti. Dışişleri mensubu olmayan ve diplomat kökenli bulunmayan, bir bölümü de eski milletvekili olan çok sayıda isim ise bu dönem büyükelçi olarak atandı. Bir AKP Milletvekilin imam olan kardeşi de Urfa Birecik Devlet Hastanesi Müdürlüğü'ne getirilmişti.