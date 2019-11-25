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Hulusi Akar’dan ‘kadro’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığında gereken şartları sağlayamadığı için 1054 kişinin kadroya geçirilemediğini açıkladı.

Deniz AYHAN
13:57 -
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Hulusi Akar’dan ‘kadro’ açıklaması

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in bu konudaki soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

“Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışmakta iken 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilmek üzere başvuran işçilerden, yaklaşık maliyetin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması şartını sağlayamayıp sürekli işçi kadrosuna geçirilemeyen çalışan sayısı 1054 olup, bu nedenle sözleşme feshi söz konusu olmamıştır.”

SÖZLER TUTULMADI

Önerge sahibi Ömer Fethi Gürer ise, “Son KHK ile herkese şartsız koşulsuz kadro verecekti. Ancak başta KİT'ler olmak üzere yüzde 70 engeline takılanlar, karayolları, yemekhane, hastane bilgi işlem, laboratuar ve radyoloji çalışanları kadroya alınmadı, verilen sözler tutulmadı” dedi.

CHP hastane Milli Savunma Bakanlığı Niğde Ömer Fethi Gürer söz
Son güncelleme: 14:01 25.11.2019
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