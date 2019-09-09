İBB Meclisi toplandı

Eylül ayı toplantısının açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu kısa bir süre önce grup oluşturan İYİ Parti ve MHP'ye başarılar diledi.

İmamoğlu, konuşmasında 12 Eylül darbesinde kaybedilen insanları anarak devam etti. Darbelerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan İmamoğlu, 27 Mayıs'ta idam edilen Adnan Menderes'i de andı.

Muharrem ayı vesilesiyle Alevi yurttaşlara da selam gönderen İmamoğlu bir olmayı, diri olmayı öne çıkaran felsefenin de herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ PARTİ VE MHP RESMEN AYRILDI

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti ve Cumhur İttiakı'ndaki MHP ayrı gruplar ile yola devam kararı aldı.