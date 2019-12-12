İBB Meclisi’nde kişisel veri tartışması çıktı!

İBB Meclisi, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Meclis oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu İSKİ ile iştirak şirketleri BELBİM, Spor İstanbul A.Ş, İGDAŞ, İSPARK arasında hazırlanan veri paylaşımı protokolleri gündeme geldi. Konuyla ilgili hazırlanan komisyon raporlarında, protokollerin; Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan görüş alındıktan sonra değerlendirmek üzere İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne iade edilmesi uygun bulundu. Rapor 12 Aralık tarihli meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi. Oylama öncesinde de AKP ve CHP arasında “kişisel veri” tartışması yaşandı.

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“VERİLER KAMUYA AÇIKLANMAYACAK”

Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Ülkü Sakalar, “Kanuna uygun olarak yapılmış protokollerin ‘acaba kanuna uygun mudur' diye kuruma sunulması gerekli değil. Kişisel veriler topluma kamuya açıklanmayacak. Sadece verilen hizmetin gereği için gerektiği kadar kullanılmak üzere alınacak. Örneğin öğrenci kartı yenileme başvurusu yapılmış, hala öğrenciliğinin devam edip etmediğine bakılacak. Budur bütün olay” dedi.

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“İBB BAŞKANININ KİŞİSEL VERİ MERAKINI ÇÖZEMEDİM”

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar da “İBB başkanının bu kişisel veri merakını açıkçası çözemedim. Ekrem bey bu konuyla ilgili Türkiye'de gündem olmuştu. İlk başladığı dönemle ilgili bir sıkıntı var biliyorsunuz. Paylaşılacak veriler arasında adli sicil kaydı, kimlik numarası, PTT gönderi sorgulama gibi bilgiler var. İBB, tüm kurumlarından bu bilgileri toplayıp ne yapacak onu çok merak ediyoruz. Kamuya açıklanmasa bile İBB'nin bu verileri bir havuzda toplaması doğru değil ve yasak” diye konuştu.

“BU MESELE ORAYA GİTMEZ”

Kaynar'a tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “İmar komisyonu ve diğer imarla ilgili bölümler, vatandaşların tapu bilgilerinden nüfus bilgilerine kadar birçok şeyini görüntüleyebiliyor. Art niyet olsa buralarda olur. Vatandaşa en doğru şekilde hizmet edebilecek metotları ortaya koymak istiyoruz burada. Belediyemiz ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol yapılırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan izin mi alındı? Orası bir izin merci mi? Devlet akıyla oturulur gerekli olan verilerin paylaşımı için protokol yapılır. Israrla meseleyi başka yere çekmeye çalışıyorsunuz ama bu mesele oraya gitmez” şeklinde konuştu.